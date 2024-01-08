Залужный заявил об атаках на военные и инфраструктурные объекты Украины

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своём Telegram-канале заявил об атаках российской армии на военные и инфраструктурные объекты страны.

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«Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты», - написал он.

Залужный добавил, что речь идёт о Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях, однако какие именно объекты были атакованы он не уточнил.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударах по предприятиям ВПК Украины, которые выполняли заказы по производству ракет, беспилотников и ремонту вооружения в Киеве и пригородах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияАтакаУкраинаВСУ

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