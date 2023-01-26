Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Прилепина.

В сообщении отмечается, что Прилепин занимался гуманитарными миссиями на новых территория с начала спецоперации. В пресс-службе напомнили, что он «начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».

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Отмечается, что все структуры Захара Прилепина, в том числе его Фонд, продолжат работу.

Ранее политолог Дмитрий Орлов в разговоре с НСН назвал Прилепина одним из вероятных оппонентов Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЗахар Прилепин
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