Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Прилепина.

В сообщении отмечается, что Прилепин занимался гуманитарными миссиями на новых территория с начала спецоперации. В пресс-службе напомнили, что он «начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».