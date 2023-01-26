Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО
Сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции, которую Россия проводит на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Прилепина.
В сообщении отмечается, что Прилепин занимался гуманитарными миссиями на новых территория с начала спецоперации. В пресс-службе напомнили, что он «начинал свою службу в составе ОМОН, именно поэтому было принято решение заключить контракт о военной службе с Росгвардией».
Отмечается, что все структуры Захара Прилепина, в том числе его Фонд, продолжат работу.
Ранее политолог Дмитрий Орлов в разговоре с НСН назвал Прилепина одним из вероятных оппонентов Владимира Путина на президентских выборах, которые состоятся в марте 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве
- Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО
- Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков
- NYT: Генерал Абрамс счёл сложным для ВСУ использование американских танков
- Медведев заявил, что Украина не просуществует и дня без денег Запада и оружия НАТО
- СМИ: США склоняют Турцию к бойкоту российских авиакомпаний
- Министр обороны ФРГ не увидел ничего радостного в передаче танков Украине
- Пенсии жителям новых регионов с 1 марта будут назначаться по российским нормам
- Политолог Дмитрий Журавлев назвал танки Abrams не пригодными для Украины
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин пригласил Стрелкова на личную встречу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru