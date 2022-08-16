«Гарнир к основному блюду»: Политолог обозначил позицию Прилепина на выборах президента России
Никто не будет пытаться бороться за президентское кресло, если в выборах будет принимать участие Владимир Путин, объяснил НСН политолог Евгений Минченко
Никто не будет пытаться создавать конкуренцию в рамках предвыборной президентской компании 2024 года. Владимир Путин победит в первом туре, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что партия будет активно участвовать в президентской кампании. При этом Миронов не исключил вероятность выдвижения на пост президента России в 2024 году сопредседателя партии Захара Прилепина.
«Прилепин - кандидат нишевый. Я думаю, что 3-5% может вполне получить на выборах. Но никто не будет бороться. Пока базовый сценарий – это победа Путина в первом туре с большим отрывом. А роль остальных кандидатов - это «гарнир» к основному блюду. Никто не будет пытаться создавать конкуренцию. Люди просто будут отбывать свой номер», - спрогнозировал Минченко.
Другой собеседник «Радиоточки НСН», политолог Павел Салин не исключил проведения в России досрочных президентских выборов. По его мнению, заявления о намерении вступить в президентскую гонку само по себе символично.
«Обнародование определённых, пусть очень гипотетических и выглядящих сейчас нереалистично комбинаций и инициатив, подтверждает версию о том, что до президентских выборов может быть не полтора года, а гораздо меньше… Если бы все были уверены в том, что они состоятся не раньше, чем весной 2024 года, то сейчас обнародовать подобные инициативы не имело бы никакого смысла, так как всё сто раз поменяется и о них все забудут. Здесь весьма показателен сам вброс в публичное пространство игроком, который полностью, на 101% ориентируется на Кремль и, в отличии от тех же коммунистов, даже исподтишка не пытается проводить элементы самостоятельной игры… А расценивать потенциальные шансы кандидатов в президенты можно будет тогда, когда в Кремле определятся со списком этих кандидатов. Тогда же можно будет говорить по каждому кандидату и о том, кому из них какая роль на этих выборах будет отведена» - рассказал Салин.
При этом политолог отказался называть какие-то фамилии или говорить о политических силах в стране.
«Сейчас «летний застой» в политике, но осенью ситуация может начать меняться очень быстро. Можно построить предположение, как минимум относительно одного человека, но не по фамилии, а по его функции и это будет преемник Владимира Путина. А кто это будет конкретно и персонально будут определяться позднее. А все остальные будут его спарринг-партнёрами. Кто-то чисто техническим, кто-то юридическим, чтобы выполнить роль страховки кандидата – абсолютно серая фигура, которую вводят в игру для того, чтобы юридически выборы не сорвались, если остальные вдруг «взбрыкнут» и снимутся. Другие будут работать на мобилизацию электората для того, чтобы повысить уровень легитимности выборов» – расписал расстановку сил собеседник «Радиоточки».
Говоря о возможном включении в президентскую гонку Дмитрия Медведева, Салин предрёк замглавы Совбеза РФ иную роль.
«В избирательной компании вряд ли (примет участие). Осенью может что-то измениться. Его из внутрироссийской политики выведут куда-то в «международку», условно, послом. На выборах Медведеву точно вряд ли что-то светит, потому что для либерального электората он давно уже чужой, а для гипер-патриотического электората, которому он так пытается понравиться с помощью своих постов, он «своим» не стал и никогда не станет. Медведев сейчас вообще без какой-либо массовой опоры - это фигура отыгранная в электоральной политике» - считает Салин.
Между тем ранее политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что замглавы Совбеза РФ имеет все шансы стать президентом, так как обладает уникальным политическим опытом.
В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие выборы Президента Российской Федерации в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
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