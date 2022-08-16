«Гарнир к основному блюду»: Политолог обозначил позицию Прилепина на выборах президента России

«Обнародование определённых, пусть очень гипотетических и выглядящих сейчас нереалистично комбинаций и инициатив, подтверждает версию о том, что до президентских выборов может быть не полтора года, а гораздо меньше… Если бы все были уверены в том, что они состоятся не раньше, чем весной 2024 года, то сейчас обнародовать подобные инициативы не имело бы никакого смысла, так как всё сто раз поменяется и о них все забудут. Здесь весьма показателен сам вброс в публичное пространство игроком, который полностью, на 101% ориентируется на Кремль и, в отличии от тех же коммунистов, даже исподтишка не пытается проводить элементы самостоятельной игры… А расценивать потенциальные шансы кандидатов в президенты можно будет тогда, когда в Кремле определятся со списком этих кандидатов. Тогда же можно будет говорить по каждому кандидату и о том, кому из них какая роль на этих выборах будет отведена» - рассказал Салин.

При этом политолог отказался называть какие-то фамилии или говорить о политических силах в стране.

«Сейчас «летний застой» в политике, но осенью ситуация может начать меняться очень быстро. Можно построить предположение, как минимум относительно одного человека, но не по фамилии, а по его функции и это будет преемник Владимира Путина. А кто это будет конкретно и персонально будут определяться позднее. А все остальные будут его спарринг-партнёрами. Кто-то чисто техническим, кто-то юридическим, чтобы выполнить роль страховки кандидата – абсолютно серая фигура, которую вводят в игру для того, чтобы юридически выборы не сорвались, если остальные вдруг «взбрыкнут» и снимутся. Другие будут работать на мобилизацию электората для того, чтобы повысить уровень легитимности выборов» – расписал расстановку сил собеседник «Радиоточки».

Говоря о возможном включении в президентскую гонку Дмитрия Медведева, Салин предрёк замглавы Совбеза РФ иную роль.