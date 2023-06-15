Япония сообщила о ракетном пуске КНДР
КНДР осуществила в четверг, 15 июня, запуск, предположительно, баллистической ракеты, заявила береговая охрана Японии.
Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом властям.
В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.
31 мая КНДР запустила космическую ракету-носитель, на которой находился первый северо-корейский разведывательный спутник. Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Такое мнение в разговоре с НСН выразил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru