Япония сообщила о ракетном пуске КНДР

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом властям.

В свою очередь агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщило, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.

31 мая КНДР запустила космическую ракету-носитель, на которой находился первый северо-корейский разведывательный спутник. Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Такое мнение в разговоре с НСН выразил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.

