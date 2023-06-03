Вашингтон, Сеул и Токио расширят обмен данными о «ракетных угрозах» КНДР

США, Южная Корея и Япония могут расширить обмен данными о «ракетных угрозах» со стороны КНДР. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.

«Нечем перехватить»: Ракеты Китая и КНДР назвали большой угрозой для США

По словам министра, стороны «укрепляют оперативную совместимость».

«США, Япония и Республика Корея ... изучают способы совершенствования обмена информацией о ракетных угрозах со стороны Северной Кореи», — заявил Остин.

Шеф Пентагона не привел подробностей.

Ранее Вашингтон и Сеул согласовали механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПентагонКНДРЯпонияЮжная КореяСША

Горячие новости

Все новости

партнеры