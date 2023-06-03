Вашингтон, Сеул и Токио расширят обмен данными о «ракетных угрозах» КНДР

США, Южная Корея и Япония могут расширить обмен данными о «ракетных угрозах» со стороны КНДР. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.