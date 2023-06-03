Вашингтон, Сеул и Токио расширят обмен данными о «ракетных угрозах» КНДР
США, Южная Корея и Япония могут расширить обмен данными о «ракетных угрозах» со стороны КНДР. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», передает ТАСС.
По словам министра, стороны «укрепляют оперативную совместимость».
«США, Япония и Республика Корея ... изучают способы совершенствования обмена информацией о ракетных угрозах со стороны Северной Кореи», — заявил Остин.
Шеф Пентагона не привел подробностей.
Ранее Вашингтон и Сеул согласовали механизм немедленных консультаций на случай ядерной атаки КНДР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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