«Полноценная ядерная держава»: Эксперт удивился истерике вокруг запуска ракет КНДР

Северная Корея следовала общепринятым международным нормам, предварительно предупредив о запуске космической ракеты, и ставшая привычной истерика вокруг страны выглядит нелогично. Об этом в разговоре с НСН заявил эксперт по ракетно-ядерному распространению Владимир Хрусталев.

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В среду утром КНДР запустила космическую ракету-носитель. На ней находился первый северо-корейский разведывательный спутник. При этом в Сеуле сработала система воздушной тревоги, а жителей японской Окинавы призвали следовать в укрытия. Однако ракета упала в воду примерно в 200 километрах к западу от южнокорейского острова Очхондо.

«КНДР всех предупредила о запуске космической ракеты, опубликовала временное расписание и закрытые районы, где должно быть расчетное падение ступеней. Все стандартно. Так делают все страны. Просто запуски Северной Кореей привлекают особое внимание и сопровождаются соответствующей истеричной компанией снаружи. Запуски других стран не сопровождаются такими кампаниями», - сказал Хрусталев.

Собеседник сравнил развитие КНДР с Китаем, который еще полвека назад также был небогатой страной, а в итоге стал полноценной ядерной державой.

«Вопреки распространенным мифам, КНДР уже которое десятилетие самостоятельно развивает свои ядерные комплексы. Они обладают всем пакетом технологий для этого, умеют производить все необходимые ядерные материалы, строить соответствующие ядерные установки, проводить ядерные испытания и многое другое. Они полноценная ядерная держава, как Франция, Китай, Россия, США, Индия. Да, они кажутся очень странными снаружи. Да, страна небогатая, но и Китай полвека назад особо богатым не был. В итоге стал ядерной державой», - подытожил эксперт.

Ранее экс-госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер заявил, что Япония может войти в клуб ядерных держав. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

