Илон Маск: Россия пытается «убить» Starlink на Украине

Бизнесмен Илон Маск, основавший SpaceX и Tesla, заявил, что Российская Федерация предпринимает попытки «убить» систему спутникового интернета Starlink на территории Украины. Об этом миллиардер написал на своей странице в Twitter.

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Маск утверждает, что Starlink является сегодня единственной работающей на фронте системой связи, «все остальные мертвы», пишет Газета.ru.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал бизнесмен.

В пятницу миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания не может продолжать оплачивать работу терминалов сети Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя оплату их поставок Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпутникиВоенная ОперацияУкраинаИлон Маск
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