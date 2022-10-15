Илон Маск: Россия пытается «убить» Starlink на Украине

Маск утверждает, что Starlink является сегодня единственной работающей на фронте системой связи, «все остальные мертвы», пишет Газета.ru.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», — написал бизнесмен.

В пятницу миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что компания не может продолжать оплачивать работу терминалов сети Starlink на Украине и просит Пентагон взять на себя оплату их поставок Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

