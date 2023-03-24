СМИ: Пхеньян провел испытания новой системы подводного ядерного оружия

Северная Корея провела испытания системы подводного ядерного оружия, сообщает Yonhap.

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Это боевые подводные беспилотники, предназначенные для ликвидации морских группировок противника и создания «массивного радиоактивного цунами». Испытаниями руководил глава КНДР Ким Чен Ын, «предупредив врагов» о необходимости прекратить «безрассудные» военные учения.

Ранее северокорейский лидер заявил, что военным КНДР необходимо быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеКНДР

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