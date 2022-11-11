«Взять Киев». Военный эксперт назвал условие для завершения СВО

Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что для полного завершения специальной военной операции необходимо добиться взятия Киева и откинуть противника от приграничных зон российских регионов, сообщает «Вечерняя Москва».

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По его мнению, столицу Украины следует перебросить во Львов, чего ожидает в том числе и Польша, и где ряд зданий уже переоборудован под правительственный квартал.

«Рассматривая все варианты исхода специальной военной операции, украинская власть уже готовит себе плацдарм во Львове на территории бывшего штаба Прикарпатского военного округа», — сказал Гундаров.

Он добавил, что установить контроль над Киевом можно с помощью мобилизованных, на это потребуется от трёх до пяти месяцев.

Ранее Минобороны заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевСпецоперацияЭкспертыУкраина
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