«Взять Киев». Военный эксперт назвал условие для завершения СВО
Военный эксперт Владимир Гундаров заявил, что для полного завершения специальной военной операции необходимо добиться взятия Киева и откинуть противника от приграничных зон российских регионов, сообщает «Вечерняя Москва».
По его мнению, столицу Украины следует перебросить во Львов, чего ожидает в том числе и Польша, и где ряд зданий уже переоборудован под правительственный квартал.
«Рассматривая все варианты исхода специальной военной операции, украинская власть уже готовит себе плацдарм во Львове на территории бывшего штаба Прикарпатского военного округа», — сказал Гундаров.
Он добавил, что установить контроль над Киевом можно с помощью мобилизованных, на это потребуется от трёх до пяти месяцев.
Ранее Минобороны заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра, сообщает RT.
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