«Взять Киев». Военный эксперт назвал условие для завершения СВО

По его мнению, столицу Украины следует перебросить во Львов, чего ожидает в том числе и Польша, и где ряд зданий уже переоборудован под правительственный квартал.

«Рассматривая все варианты исхода специальной военной операции, украинская власть уже готовит себе плацдарм во Львове на территории бывшего штаба Прикарпатского военного округа», — сказал Гундаров.

Он добавил, что установить контроль над Киевом можно с помощью мобилизованных, на это потребуется от трёх до пяти месяцев.

Ранее Минобороны заявило о завершении переброски группировки российских войск на Херсонском направлении на левый берег Днепра, сообщает RT.