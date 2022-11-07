Путин: около 50 тысяч мобилизованных принимают участие в боевых действиях

Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной операции находятся около 80 тысяч мобилизованных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.

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На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства отметил, что около 50 тысяч из них принимают участие в боевых действиях.

«Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне СВО. Остальные все - на полигонах», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных граждан, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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