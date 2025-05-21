Инопланетяне ни при чем: Зачем Россия ведет разработку космического оружия

Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман ранее заявил, что Россия и КНР якобы обладают оружием в космосе, передает РИА Новости. Доказательств своим словам он не привел. По его словам, речь идет о якобы приближении к спутникам в агрессивной манере. Кроме того Россия, как заявил генерал, «выпустила то, что можно было бы считать кинетической установкой на орбите». Костикин отметил, что разработки оружия в космосе ведутся очень давно и не являются секретом.

«Концепция космоса как поля боя старше самой космонавтики. И у России, и у США, и у Китая давно ведутся собственные разработки ПСО (противоспутникового оружия). Это ни для кого не секрет. Спутниковая группировка противника является важнейшей целью. Это связь, это глаза армии. Существует ядерное, лазерное, кинетическое оружие. Основная задача при начале крупномасштабных боевых действий - вывести из строя спутниковую группировку противника. Инопланетяне пока не представляют собой настолько серьезную угрозу для безопасности, чтобы расходовать на них дорогостоящие ресурсы», - сказал собеседник НСН.

Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил НСН, что применение искусственного интеллекта в сфере разработки оружия неизбежно, экспертов пугает, что это касается и оружия массового поражения, а контролировать новые технологии пока невозможно.

