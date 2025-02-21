По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 БМП, 233 БТР и 1962 боевые бронированные машины.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 111 станций РЭБ, 49 единиц инженерной и другой техники, 2112 автомобилей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».

