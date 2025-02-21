ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 250 солдат и БМП «CV-90»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 250военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, помимо прочего были уничтожены БМП «CV-90» производства Швеции и зенитная самоходная установка «Gepard» производства Германии.
По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 62 450 военнослужащих, 373 танка, 280 БМП, 233 БТР и 1962 боевые бронированные машины.
Кроме того, российскими войсками были уничтожены 464 артиллерийских орудия, 51 пусковую установку РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 111 станций РЭБ, 49 единиц инженерной и другой техники, 2112 автомобилей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы 810-й бригады российской армии пересекли границу с Украиной в Курской области «и вышли на территорию противника», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru