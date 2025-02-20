СМИ: Данные о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область не подтверждаются

Информация о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят попытку прорыва в Курскую и Брянскую области, не подтверждается. Об этом со ссылкой на близкий к Минобороны РФ осведомлённый источник сообщает РИА Новости.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 160 солдат и две БМП Bradley

Собеседник агентства утверждает, что все передвижения украинских войск находятся под контролем российских военных.

«По живой силе и технике ВСУ наносятся упреждающие удары артиллерией и авиациейм, - подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы подготовке ВСУ наступления на Брянскую область, посоветовав обратиться в Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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