ВСУ в Курской области потеряли более 220 военнослужащих за сутки

В Минобороны РФ добавили, что общие потери ВСУ в Курской области превысили 64 тысячи военнослужащих.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, 21946 танков, 45024 беспилотника, 600 зенитных ракетных комплексов и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 1 марта над несколькими регионами России было уничтожено 48 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

