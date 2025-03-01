ВСУ в Курской области потеряли более 220 военнослужащих за сутки

Потери украинской стороны в Курской области за сутки превысили 220 военнослужащих, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ добавили, что общие потери ВСУ в Курской области превысили 64 тысячи военнослужащих.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 656 самолетов, 283 вертолета, 21946 танков, 45024 беспилотника, 600 зенитных ракетных комплексов и других боевых бронированных машин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за ночь 1 марта над несколькими регионами России было уничтожено 48 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУКурская Область

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