ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Российские военные освободила Скудное и Бурлацкое в ДНР, сообщили в российском оборонном ведомстве.

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В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM и 190 беспилотников.

Кроме того, за сутки российскими военными были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов и склады хранения ударных беспилотников.

Ранее российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВСУУкраинаСпецоперацияДНР

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