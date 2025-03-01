ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР
Российские военные освободила Скудное и Бурлацкое в ДНР, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM и 190 беспилотников.
Кроме того, за сутки российскими военными были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов и склады хранения ударных беспилотников.
Ранее российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru