ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

В Минобороны РФ также сообщили, что за минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиабомб JDAM и 190 беспилотников.

Кроме того, за сутки российскими военными были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов и склады хранения ударных беспилотников.



Ранее российские военные освободили село Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

