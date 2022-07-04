ВСУ установили на острове Змеиный флаг Украины
Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что территория острова Змеиный в Чёрном море возвращена под украинскую юрисдикцию, сообщает ТАСС.
В ходе брифинга, который транслировался на портале YouTube, она отметила, что украинские военные установили на острове флаг Украины.
«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, территория возвращена под юрисдикцию Украины», — подчеркнула Гуменюк.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 866 / сут.
Умерли
381 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 276 / сут.
- СМИ: болельщики заявили о сбоях в системе оформления Fan ID на «Госуслугах»
- Путин назначил Кубышко заместителем министра внутренних дел
- ВСУ установили на острове Змеиный флаг Украины
- Площадь у посольства Британии в Москве назовут в честь ЛНР
- СМИ: проблемы Федотова с армией возникли из-за конфликта с ЦСКА
- Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии
- Невролог усомнился в пользе анальгетиков при лечении мигрени
- Медведев назвал освобождение территории ЛНР важным событием в ходе СВО
- Минпромторг добавил в список товаров для параллельного импорта Siemens, Lego и BMW
- «Живите по закону». Министр спорта прокомментировал скандал вокруг Федотова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru