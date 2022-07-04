ВСУ установили на острове Змеиный флаг Украины

Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что территория острова Змеиный в Чёрном море возвращена под украинскую юрисдикцию, сообщает ТАСС.

«Жест доброй воли»: Что стоит за выводом Россией войск со Змеиного

В ходе брифинга, который транслировался на портале YouTube, она отметила, что украинские военные установили на острове флаг Украины.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, территория возвращена под юрисдикцию Украины», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры