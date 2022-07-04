ВСУ установили на острове Змеиный флаг Украины

В ходе брифинга, который транслировался на портале YouTube, она отметила, что украинские военные установили на острове флаг Украины.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, территория возвращена под юрисдикцию Украины», — подчеркнула Гуменюк.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил.

