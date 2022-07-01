В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем России
Остров Змеиный остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости.
Накануне Минобороны сообщило, что в качестве «шага доброй воли» Россия вывела гарнизон с острова в Черном море, напоминает «Свободная пресса».
Черняк указал, что российские военные освободили остров от украинских сил, «отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов». После передачи Киеву западного вооружения была проведена успешная операция по отходу ВС РФ со Змеиного.
«Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — отметил депутат.
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