В Госдуме заявили, что остров Змеиный остается под контролем России

Остров Змеиный остается под контролем российского флота и Воздушно-космических сил. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости.

«Жест доброй воли»: Что стоит за выводом Россией войск со Змеиного

Накануне Минобороны сообщило, что в качестве «шага доброй воли» Россия вывела гарнизон с острова в Черном море, напоминает «Свободная пресса».

Черняк указал, что российские военные освободили остров от украинских сил, «отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов». После передачи Киеву западного вооружения была проведена успешная операция по отходу ВС РФ со Змеиного.

«Тактика в ходе военных действий может быть разной. В ходе военной операции Россия, прежде всего, думает о сохранении жизни своих бойцов», — отметил депутат.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВооруженные Силы РФГосдума
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