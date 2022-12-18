ВСУ ударили из «Градов» по Донецку 40 раз
18 декабря 202213:36
Вооруженные силы Украины выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», —отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что ракетный удар осуществлен со стороны населенного пункта Георгиевка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 15 декабря, что в четверг город подвергся самому массированному удару с 2014 года.
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18 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru