ВСУ ударили из «Градов» по Донецку 40 раз

Вооруженные силы Украины выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Об этом сообщают в представительстве ДНР в СЦКК.

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ», —отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что ракетный удар осуществлен со стороны населенного пункта Георгиевка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 15 декабря, что в четверг город подвергся самому массированному удару с 2014 года.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарДонецкУкраинаРакеты
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