Мэр Кулемзин: Донецк подвергся самому массированному удару с 2014 года
Украинские войска обстреляли Донецк, удар стал «самым массированным начиная с 2014 года». Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как отметил градоначальник, обстрел зафиксировали в 7:00. По словам Кулемзина, по гражданскому населению выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», пишет «Свободная пресса».
«Под обстрелами оказался квадрат пересечения пр-та Б. Хмельницкого и ул. Университетской, бул. Школьный, ул. Набережная, район Крытого Рынка», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Кулемзин указал, что, по отзывам очевидцев, были повреждены прямые многоэтажные дома по проспекту Ватутина, бульвару Школьному, удары пришлись также по проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, проспекту Театральному, районам клинической больницы станции Донецк Донецкой железной дороги и студгородка.
В Сети появились кадры с последствиями обстрела Донецка. Украинские снаряды разорвались, в частности, на улицах Артема, Набережной, на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Университетской, отмечает телеканал «360».
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