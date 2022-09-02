Шесть представителей МАГАТЭ продолжают миссию на Запорожской АЭС

Изначально в составе миссии в Украину прибыло примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.

Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.

Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН

