Шесть представителей МАГАТЭ продолжают миссию на Запорожской АЭС
Шесть специалистов Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат миссию на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает ТАСС.
Изначально в составе миссии в Украину прибыло примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.
Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН
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