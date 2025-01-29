ВСУ потеряли в Курской области более 55 900 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 420 военнослужащих, один сдался в плен. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 55 900 военнослужащих.
Также российские войска подбили 325 танков, 239 БМП и 184 БТР, 1649 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 103 станции РЭБ, 1693 автомобиля, 13 инженерных машин разграждения и девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности выделить людей, которые будут вести переговоры о мире на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru