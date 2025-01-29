В районе Курска сбили украинский БПЛА

Беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Над территорией России уничтожили 104 украинских беспилотника

«Украинский БПЛА самолетного типа сбит утром в районе Курска», — заявили в оперштабе.

Ведомство поблагодарило силы ПВО за работу.

Ночью 29 января над Курской областью уничтожили 47 украинских беспилотников, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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