ВСУ потеряли на Курском направлении до 4130 военнослужащих

Также российские войска подбили 58 танков и 27 БМП, 50 бронетранспортеров и 299 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских орудий.

Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе HIMARS и MLRS, шесть станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - заключили в российском военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сумской области был уничтожен командный состав 47-й бригады ВСУ, сообщает RT.

