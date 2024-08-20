ВСУ потеряли на Курском направлении до 4130 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 4130 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также российские войска подбили 58 танков и 27 БМП, 50 бронетранспортеров и 299 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских орудий.
Кроме того, были поражены пять установок ЗРК, семь пусковых установок РСЗО, в том числе HIMARS и MLRS, шесть станций РЭБ, четыре единицы инженерной техники.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», - заключили в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Сумской области был уничтожен командный состав 47-й бригады ВСУ, сообщает RT.
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