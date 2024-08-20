Российские военные освободили Новгородское в ДНР

Подразделения группировки ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Новгородское в Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР

Уточняется, что Новгородское - один из важных логических узлов и крупнейший населенный пункт Торецкой агломерации.

Во время освобождения ВС РФ разгромили группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что российские войска также освободили Артёмово в ДНР, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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