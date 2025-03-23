ВСУ потеряли более 500 солдат за сутки на покровском направлении в ДНР

Украинская сторона потеряла свыше 500 военнослужащих в зоне действия группировки «Центр», сообщили в российском оборонном ведомстве.

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Кроме того, ВСУ потеряли четыре бронемашины, два артиллерийских орудий и семь автомобилей.

В Минобороны России также отчитались об уничтожении в ДНР формирований трех механизированных, штурмового полка ВСУ, егерской, четырех штурмовых бригад и двух бригад нацгвардии.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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