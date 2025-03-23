ВСУ потеряли более 500 солдат за сутки на покровском направлении в ДНР
23 марта 202513:19
Украинская сторона потеряла свыше 500 военнослужащих в зоне действия группировки «Центр», сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, ВСУ потеряли четыре бронемашины, два артиллерийских орудий и семь автомобилей.
В Минобороны России также отчитались об уничтожении в ДНР формирований трех механизированных, штурмового полка ВСУ, егерской, четырех штурмовых бригад и двух бригад нацгвардии.
Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru