Кроме того, ВСУ потеряли четыре бронемашины, два артиллерийских орудий и семь автомобилей.

В Минобороны России также отчитались об уничтожении в ДНР формирований трех механизированных, штурмового полка ВСУ, егерской, четырех штурмовых бригад и двух бригад нацгвардии.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

