ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 200 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих, 400 танков, 323 БМП и 289 БТР, 2213 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы 2510 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.
Ранее Минобороны сообщило, что за ночь 22 марта российская ПВО сбила 47 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru