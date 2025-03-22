ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 69 320 военнослужащих, 400 танков, 323 БМП и 289 БТР, 2213 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы 2510 автомобилей, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее Минобороны сообщило, что за ночь 22 марта российская ПВО сбила 47 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

