Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные ВСУ тела украинцев из Курской области

По его словам, их собирают в пакеты. После того, как украинский военный скончался, он не является врагом, указал командир. «И, конечно, мы должны быть гуманнее», — отметил Алаудинов.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

