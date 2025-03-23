Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные ВСУ тела украинцев из Курской области

Военные России эвакуируют тела солдат Вооруженных сил Украины с освобожденной территории Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова.

Потери ВСУ в Курской области превысили 69 тысяч военнослужащих

По его словам, их собирают в пакеты. После того, как украинский военный скончался, он не является врагом, указал командир. «И, конечно, мы должны быть гуманнее», — отметил Алаудинов.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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