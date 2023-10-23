ВСУ потеряли более 200 солдат и танк на Южно-Донецком направлении

Российские военные нанесли удары по местам скопления живой силы ВСУ на Южнодонецком направлении, украинские войска потеряли более 200 военнослужащих. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Армия России нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — указал руководитель пресс-центра.

Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады теробороны противника в районах Новомихайловки, Константиновки, Золотой Нивы, Угледара, Водяной и Старомайорской.

Кроме того, российские бойцы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ у Новомайорского, отмечает телеканал «360».

Ранее силы РФ уничтожили авиационные средства поражения противника на аэродроме Староконстантинов, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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