ВСУ потеряли более 200 солдат и танк на Южно-Донецком направлении
Российские военные нанесли удары по местам скопления живой силы ВСУ на Южнодонецком направлении, украинские войска потеряли более 200 военнослужащих. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«Потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк», — указал руководитель пресс-центра.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия поразили позиции 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад и 128-й бригады теробороны противника в районах Новомихайловки, Константиновки, Золотой Нивы, Угледара, Водяной и Старомайорской.
Кроме того, российские бойцы сорвали попытку ротации подразделений ВСУ у Новомайорского, отмечает телеканал «360».
Ранее силы РФ уничтожили авиационные средства поражения противника на аэродроме Староконстантинов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru