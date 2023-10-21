Армия России нанесла огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

Российские войска нанесли огневое поражение украинским военным под Клещеевкой и Курдюмовкой на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

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«Подразделения ... при поддержке авиации и огня артиллерии нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки», — указал офицер.

ВСУ потеряли до 155 солдат.

При этом российская армия во время контрбатарейной борьбы уничтожила три украинских миномета 120-го калибра близ Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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