ВСУ попытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Украинская армия попыталась вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

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«На торском участке и в районе Серебрянского лесничества противник из числа 81-й аэромобильной бригады, 63-й механизированной бригады ... предпринял попытки вернуть утраченные позиции», — указал Савчук.

Однако по противнику отработали артиллеристы «Центра». ВСУ понесли значительные потери в личном составе и технике, пишет Газета.ру.

Кроме того, российская авиация ударила по опорным пунктам и местам временной дислокации украинских войск на Краснолиманском направлении.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ перебросили из Артемовска на Купянское и Краснолиманское направления, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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