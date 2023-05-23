ВСУ попытались вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Глава Белгородской области сообщил о раненых мирных жителей, которые остаются в зоне зачистки от украинских диверсантов Рогов: Украина использует Запорожскую атомную электростанцию для шантажа Михаил Мишустин призвал Россию и Китай укреплять продовольственную безопасность Прогнозов по выписке Захара Прилепина из больницы пока нет Рядом с Белым домом в заграждения безопасности врезался грузовик