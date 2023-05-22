Гладков: ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области
22 мая 202323:55
Под обстрел украинской армии попал поселок Борисовка в Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Квадрокоптер сбросил на административное здание взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет.
У здания пробита крыша. На место выехали все региональные службы, написал губернатор.
На территорию Белгородской области 22 мая проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным СМИ, 39 нападавших убито, пять взяты в плен, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru