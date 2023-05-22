Гладков: ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области

Под обстрел украинской армии попал поселок Борисовка в Белгородской области. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Квадрокоптер сбросил на административное здание взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет.

У здания пробита крыша. На место выехали все региональные службы, написал губернатор.

На территорию Белгородской области 22 мая проникла украинская диверсионно-разведывательная группа. По данным СМИ, 39 нападавших убито, пять взяты в плен, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород

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