ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Мэр Москвы открыл после капремонта педиатрический корпус №1 Морозовской детской ГКБ Ветераны-москвичи получат материальную помощь к 81-й годовщине Битвы за Москву Губернатор Подмосковья обсудил ход капитального ремонта школ в регионе Московская служба занятости проведёт серию вебинаров для начинающих предпринимателей Комитет ветеринарии Москвы напомнил несколько правил заботливого обращения с питомцами