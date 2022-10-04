ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Антоновский мост в Херсоне из РСЗО HIMARS.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРакетный УдарВСУ
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