В ЛНР сообщили о применении диверсантами ВСУ джихадмобилей
Украинские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорваться на территорию Луганской Народной Республики с помощью так называемых джихадмобилей. Однако такие вылазки, как правило, удаётся пресекать, заявил ТАСС посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
По его словам, ближневосточную тактику ведения боевых действий украинской стороне предлагают использовать западные военные инструкторы. Мирошник также уточнил, что за последние часы в районе города Кременная стали доминировать исходящие обстрелы - артиллерия РФ и ЛНО наносит удары по скоплениям техники и сил ВСУ.
Ранее во вторник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у ВСУ нет шансов удержать позиции в районе Кременной. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в планах союзных войск освободить Лиман (Красный Лиман - с 1938 по 2016 годы).
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