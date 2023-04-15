ВСУ дважды за утро субботы обстреляли села Курской области


ВСУ дважды обстреляли населенные пункты приграничного Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 15 апреля.

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«Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи», - уточнил он в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, энергетики уже устраняют повреждения от обстрелов.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области пострадало жилое здание.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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