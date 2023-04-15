ВСУ дважды за утро субботы обстреляли села Курской области
15 апреля 202311:52
ВСУ дважды обстреляли населенные пункты приграничного Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в субботу, 15 апреля.
«Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи», - уточнил он в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, энергетики уже устраняют повреждения от обстрелов.
Ранее Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области пострадало жилое здание.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru