Жилой дом пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области

В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области пострадало жилое здание, сообщил региональный глава Роман Старовойт.

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области

По его словам, было зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела никто не пострадал.

Отмечается, что осколками был поврежден фасад, окна и кровля дома. Губернатор обещал помочь хозяев после оценки всех повреждений.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал администрации Курской области
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