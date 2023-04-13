Жилой дом пострадал в результате обстрела ВСУ Курской области
13 апреля 202321:36
В результате обстрела поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области пострадало жилое здание, сообщил региональный глава Роман Старовойт.
По его словам, было зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела никто не пострадал.
Отмечается, что осколками был поврежден фасад, окна и кровля дома. Губернатор обещал помочь хозяев после оценки всех повреждений.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщал, что украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru