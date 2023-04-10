В Курске отменили парад в честь Дня Победы
Военный парад 9 мая в Курске не будет проводиться из соображений безопасности. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.
В ходе оперативного совещания губернатор отметил, что приближается «великий праздник» — День Победы в Великой Отечественной войне. Однако регион решил отказаться от традиционного парада.
«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — цитирует Старовойта РИА Новости.
Ранее местные власти отменили Парад Победы в Белгороде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru