В Курске отменили парад в честь Дня Победы

Военный парад 9 мая в Курске не будет проводиться из соображений безопасности. Об этом заявил глава Курской области Роман Старовойт.

Кремль подтвердил проведение Парада Победы на Красной площади 9 мая

В ходе оперативного совещания губернатор отметил, что приближается «великий праздник» — День Победы в Великой Отечественной войне. Однако регион решил отказаться от традиционного парада.

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — цитирует Старовойта РИА Новости.

Ранее местные власти отменили Парад Победы в Белгороде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kursk.ru
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