«Оборона сломлена»: ВС РФ занимают Волчанск, в Сумской области началась эвакуация
Российская армия вошла на северную окраину Волчанска. По неподтвержденным данным, ВС РФ заняли уже треть города. Между тем Зеленский назвал Харьковское направление самым горячим и объявил о переброске резервов.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Харьковскую область одной из самых горячих точек. В Генштабе страны также заявили о сложной обстановке и переброске резервов на это направление.
ХАРЬКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ЭВАКУАЦИЯ ИЗ СУМ
В вечернем видеообращении 13 мая Зеленский сообщил, что заслушал доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и главы Минобороны Рустема Умерова о ситуации на всех направлениях, «где сейчас наиболее горячо».
«Направление усилено», – заявил Зеленский, говоря о Харьковской области.
В тот же день стало известно, что новым командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» стал Михаил Драпатый. По словам Зеленского, генерал отвечает за это направление на месте, ему предоставляются все необходимые средства поражения и силы.
При этом украинский президент подчеркнул, что Донецкие направления также не остаются без поддержки и обеспечения. В воскресенье, 12 мая, он заявлял, что «самым жестким» является Покровское направление. В видеообращении Зеленский подчеркнул, что активность ВС РФ также фиксируется в отношении Черниговской и Сумской областей.
Уже утром 14 мая глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об усилении обстрелов в приграничных населенных пунктах и объявил эвакуацию населения городов Ворожба и Белополье.
«Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», – сказал он.
НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ НА ВОЛЧАНСК
Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 13 мая сообщил, что бои ведутся на северной окраине Волчанска и в Лукьянцах Липецкой общины.
«Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой общины также продолжаются бои», – сказал Синегубов.
По его словам, в Волчанске остаются до 200 человек, их он также призвал эвакуироваться. Синегубов отметил, что Вооруженные силы РФ изменили тактику массированных наступлений на продвижение малыми группами.
Telegram-канал эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина «Colonelcassad» также сообщил, что ВС РФ развивают наступление на севере Харьковской области. Отмечается, что армия России заняла уже треть Волчанска. Согласно данным, территория Волчанска к северу от разделяющей город реки Волчья и востоку от Соборной улицы практически полностью перешла под контроль российской армии.
«Очаговое присутствие противника может сохраняться, но оборона в северной части города сломлена», – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже в середине дня 13 мая бои шли в районе улиц Короленко и Гоголя, а территория Центрального парка и микрорайон многоэтажной застройки к востоку от лицея были блокированы и частично перешли под контроль ВС РФ. При этом на западной окраине Волчанска присутствие ВСУ еще сохраняется.
«После уничтожения моста через реку Волчья на улицах Привокзальной и Гагарина у противника остается всего два моста – пешеходный в районе Волчанской центральной районной больницы на улице Шевченко и автомобильный на Соборной улице», – говорится в сообщении.
По данным канала, ВСУ могут попытаться опереться на Волчанский агрегатный завод, чтобы сохранить плацдарм в северной части города. Также «Colonelcassad» опубликовал кадры, на которых видно, как бойцы группировки войск «Север» отрезают украинским военным пути отхода и снабжения, лишая их возможности перебросить резервы, пополнить боезапас или совершить ротацию подразделений из Волчанска.
Российские военкоры также сообщают о значительных продвижениях ВС РФ в Волчанске. Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале отметил, что по состоянию на вечер 13 мая армия РФ контролирует от четверти до трети города. По его словам, в ближайшие дни можно ожидать перемещения активных боев в высотную часть Волчанска и дальнейшего отхода ВСУ, которые будут пытаться нанести наступающим российским военным максимальные потери.
Генштаб ВСУ в свою очередь подтвердил, что российская армия вошла на северную окраину Волчанска. Сообщается, что украинские подразделения «проводят мероприятия» по зачистке на северной окраине города. Также сообщается, что начались бои в районе населенного пункта Старица (западнее Волчанска).
ВТОРОЙ АРТЕМОВСК?
Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко заявил, что ситуация в Волчанске становится похожей на бои в Бахмуте (Артемовске) или Марьинке на фоне российского наступления. Он отметил, что за три дня с начала наступления Вооруженных сил РФ Волчанск «пострадал так, как не страдал с 2022 года».
«В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку», – заявил он в эфире украинского радио.
Между тем украинские власти считают, что беспокоиться о Харькове еще рано. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что не видит угрозы наступления на Харьков.
На фоне стремительного наступления российской армии военный корреспондент Александр Коц предположил в разговоре с НСН, что основной целью наступления в Харьковской области является создание «санитарной зоны» для прекращения обстрелов Белгорода.
«Я могу предположить, что одной из основных целей наступления является установление санитарной зоны в нашем приграничье. На восточном фланге мы имеем бои в районе Волчанска, на западном – бои на подступах к Липцам, а это точки, из окрестностей которых шли обстрелы Белгорода и Шебекинского района. Мы видим, как формируется эта буферная зона. В целом, чтобы создать санитарную зону, нужно двигаться минимум на 50-60 км от границы. Если посмотреть на карту, Харьков находится в пределах этого километража, но это очень отдаленная перспектива», – сказал он.
За прошедшую неделю российская армия взяла под контроль 11 населенных пунктов в Харьковской области. В том числе поселок Плетеневка, а также села Огурцово и Гатище, которые находятся вблизи Волчанска, передает «Радиоточка НСН».
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