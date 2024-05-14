«Оборона сломлена»: ВС РФ занимают Волчанск, в Сумской области началась эвакуация

В тот же день стало известно, что новым командующим оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» стал Михаил Драпатый. По словам Зеленского, генерал отвечает за это направление на месте, ему предоставляются все необходимые средства поражения и силы.

При этом украинский президент подчеркнул, что Донецкие направления также не остаются без поддержки и обеспечения. В воскресенье, 12 мая, он заявлял, что «самым жестким» является Покровское направление. В видеообращении Зеленский подчеркнул, что активность ВС РФ также фиксируется в отношении Черниговской и Сумской областей.

Уже утром 14 мая глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил об усилении обстрелов в приграничных населенных пунктах и объявил эвакуацию населения городов Ворожба и Белополье.

«Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из тех населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», – сказал он.

НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ НА ВОЛЧАНСК

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов 13 мая сообщил, что бои ведутся на северной окраине Волчанска и в Лукьянцах Липецкой общины.

«Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. За Лукьянцы Липецкой общины также продолжаются бои», – сказал Синегубов.

По его словам, в Волчанске остаются до 200 человек, их он также призвал эвакуироваться. Синегубов отметил, что Вооруженные силы РФ изменили тактику массированных наступлений на продвижение малыми группами.