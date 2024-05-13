На Украине назначили нового командующего группировкой ВСУ «Харьков»
Бригадный генерал Михаил Драпатый с 11 мая назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
Представитель группировки «Хортица» рассказал агентству, что решение о назначении было принято «военным руководством».
Уточняется, что Драпатый сменил на данном посту Юрия Галушкина, который командовал группировкой «Харьков» с апреля 2024 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами страны Валерия Залужного с военной службы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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