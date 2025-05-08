ВСУ дважды попытались прорваться через госграницу РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через госграницу России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Началось объявленное Путиным трехдневное перемирие

Уточняется, что попытки прорыва были зафиксированы в Курской области, а также в районе Дзержинска в Донецкой народной республики.

«Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия 488 раз нарушила режим прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
ТЕГИ:ПеремириеВСУМинобороны РФСпецоперация

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