ВСУ дважды попытались прорваться через госграницу РФ

Уточняется, что попытки прорыва были зафиксированы в Курской области, а также в районе Дзержинска в Донецкой народной республики.

«Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», - отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия 488 раз нарушила режим прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

