ВСУ дважды попытались прорваться через госграницу РФ
8 мая 202513:58
Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды попытались прорваться через госграницу России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Уточняется, что попытки прорыва были зафиксированы в Курской области, а также в районе Дзержинска в Донецкой народной республики.
«Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», - отметили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинская армия 488 раз нарушила режим прекращения огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Верховная рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых
- АТОР: Отмена рейсов из Турции в РФ затронет более 15 тысяч человек
- Российские средства ПВО за сутки сбили 182 украинских беспилотника
- «Мгновения весны»: Фото победного мая 1945 ожили под песню в исполнении Агутина
- ВСУ дважды попытались прорваться через госграницу РФ
- МО РФ: Украина 488 раз нарушила режим прекращения огня
- ВС РФ освободили село Троицкое в ДНР
- Конклав снова не смог избрать папу римского
- СМИ: В Москве из-за работы саперов перекрыли Корабельную улицу
- Токаев и Лукашенко прибыли в Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru