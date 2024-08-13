Встречный бой ВС РФ против украинских бронемашин в Курской области попал на видео
Встречный бой российских бронетранспортеров БТР-82А против бронированных машин БТР-4Е Вооруженных сил Украины в Курской области попал на видео, которое опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».
Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Гирьи Беловского района.
Военные России уничтожили три бронетранспортера и пикап противника.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины использовали при вторжении в Курскую область инженерный танк Wiesent немецкого производства на базе танка Leopard 1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru