Встречный бой ВС РФ против украинских бронемашин в Курской области попал на видео

Встречный бой российских бронетранспортеров БТР-82А против бронированных машин БТР-4Е Вооруженных сил Украины в Курской области попал на видео, которое опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

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Боестолкновение произошло в районе населенного пункта Гирьи Беловского района.

Военные России уничтожили три бронетранспортера и пикап противника.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины использовали при вторжении в Курскую область инженерный танк Wiesent немецкого производства на базе танка Leopard 1, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Российская АрмияВСУ

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