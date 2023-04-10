WP: российские Су-27 едва не сбили британский самолет-разведчик
Истребители Воздушно-космических сил России Су-27 чуть не сбили разведывательный самолет Великобритании RC-135 Rivet Joint, пишет газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона.
Отмечается, что инцидент произошел осенью 2022 года. Это могло вовлечь США и НАТО в конфликт на Украине, сказано в публикации.
Шеф Пентагона Ллойд Остин, вероятно, мог приказать американским пилотам не приближаться близко к Крыму, сообщала Washington Post со ссылкой на секретные документы. Среди них оказалась карта Черного моря с прочерченной в 80 километрах от полуострова линией.
Пентагон расследует утечку файлов. Документы затрагивают поставки оружия Киеву и связанные с ВСУ вопросы, передает «Радиоточка НСН».
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