WP: российские Су-27 едва не сбили британский самолет-разведчик

Отмечается, что инцидент произошел осенью 2022 года. Это могло вовлечь США и НАТО в конфликт на Украине, сказано в публикации.

Шеф Пентагона Ллойд Остин, вероятно, мог приказать американским пилотам не приближаться близко к Крыму, сообщала Washington Post со ссылкой на секретные документы. Среди них оказалась карта Черного моря с прочерченной в 80 километрах от полуострова линией.

Пентагон расследует утечку файлов. Документы затрагивают поставки оружия Киеву и связанные с ВСУ вопросы, передает «Радиоточка НСН».

