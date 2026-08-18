ВС РФ освободили Ореховатку и Красноподолье

Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

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Так, силы «Южной» группировки войск установили контроль над селом Ореховатка, пишет RT.

В свою очередь, подразделения группировки «Центр» освободили село Красноподолье.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Андреевская Община в ДНР. Территорию освободили бойцы «Центра».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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