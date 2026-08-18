ВС РФ освободили Ореховатку и Красноподолье
18 августа 202612:45
Юлия Савченко
Армия России освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
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