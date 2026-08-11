Путин объяснил, от чего зависят суверенитет и развитие России

В современном мире буквально всё зависит от скорости создания и внедрения инноваций. Об этом заявил президент РФ Владимир путин.

Путин: В России появится сеть научных центров

Как пишет RT, на заседании Совета по науке и образованию он указал, что от этого также зависят «суверенитет страны, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач».

«Мы должны это чётко понимать, формулируя наши цели в научной сфере, в области связи, квантовых и биотехнологий, в космосе, новой энергетике, включая термоядерный синтез», - сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пескова заявил, что в настоящее время Россия находится «в идеальном кризисе, который укрепляет суверенитет» страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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