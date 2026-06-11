Армия России освободила Роскошное и Охримовку
11 июня 202612:16
Юлия Савченко
Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.
Так, «Южная» группировка войск в результате решительных действий освободила поселок Роскошное в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
В свою очередь, группировка «Север» взяла под свой контроль село Охримовка Харьковской области.
Ранее армия России освободила поселок Химик в ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пашинян: Армения примет во внимание, если страну решат исключить из ОДКБ
- Депутат Свинцов обвинил нейросети в потере интереса к отношениям у подростков
- СМИ: При крушении военного Ми-17 в Пакистане погибли 22 человека
- Армия России освободила Роскошное и Охримовку
- В Краснодаре в результате удара БПЛА поврежден бизнес-центр
- Россияне смогут заработать до 150 тысяч рублей за жалобы на нарушения ПДД
- Москвичам придется терпеть жару до воскресенья
- Мелони выступила за установление диалога с Россией
- Директор Буйнова опроверг сообщения об инсульте певца
- Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге выросло до шести