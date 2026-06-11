Армия России освободила Роскошное и Охримовку

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.

Так, «Южная» группировка войск в результате решительных действий освободила поселок Роскошное в Донецкой Народной Республике, пишет RT.

В свою очередь, группировка «Север» взяла под свой контроль село Охримовка Харьковской области.

Ранее армия России освободила поселок Химик в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныВооруженные Силы РФСпецоперация

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