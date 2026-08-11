Председатель комиссии ОП РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко предложил ввести пособие на оплату услуг няни для семей с маленькими детьми в качестве одной из мер демографической поддержки. В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что сейчас в России развивается система «социальных нянь», которая действует в рамках социального обслуживания. По словам Буцкой, непрозрачность рынка частных нянь затрудняет проверку их надёжности, поэтому приоритетнее развивать систему сертифицированных социальных нянь.

«Это хорошая мера поддержки. Это стимул для родителей, у которых нет помощников, — знак, что государство стоит рядом и поможет совмещать работу и материнство. У нас есть услуги социальных нянь, которые представлены в половине регионов. Это сотрудники социальных центров — они проверены и обучены. Когда мы говорим о некой опции найма няни, встаёт вопрос, откуда этих нянь будут набирать. Если на это будут выделяться деньги людям, то средства должны быть как‑то „окрашены“. Нянь будут подбирать на сайтах для поиска работы. Эта сфера не совсем прозрачная: проверить можно только то, что человек не состоит на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. На этом всё. Мы даже не можем рассылать никакие запросы по поводу конкретной кандидатуры, потому что все эти данные — закрытые. Здесь очень важно, чтобы няни были обучены и проверены. Лучше развивать услуги социальных нянь», — сказала собеседница НСН.

Она назвала главным препятствием для расширения практики услуг социальных нянь финансовый фактор.



«Барьеры, мешающие масштабировать эту практику, в основном, конечно, финансовые. Эти деньги должны быть заложены в бюджете региона», — добавила Буцкая.

Ранее врач-психиатр Александр Федорович в пресс-центре НСН подчеркнул, что проблема репродуктивного поведения и снижения рождаемости носит комплексный характер и не сводится к статистике абортов.

