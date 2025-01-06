ВС России взяли под контроль Даченское в ДНР
6 января 202512:20
Российские Вооруженные силы освободили село Даченское в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.
Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Центр».
Ранее Минобороны отчиталось о полном освобождении города Курахово в ДНР.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru