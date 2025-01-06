ВС России взяли под контроль Даченское в ДНР

После взятия Курахово российские войска получили оперативный простор для дальнейших действий по освобождению ДНР Администрация действующего президента США Байдена планирует ввести новые санкции против РФ Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Хиблу Герзмаву с 55-летним юбилеем