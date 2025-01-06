ВС России взяли под контроль Даченское в ДНР

Российские Вооруженные силы освободили село Даченское в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

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Отмечается, что населенный пункт был взят под контроль благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Центр».

Ранее Минобороны отчиталось о полном освобождении города Курахово в ДНР.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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