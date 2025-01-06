Армия России полностью освободила Курахово
Вооруженные силы России освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом заявили в Минобороны.
Отмечается, что крупный населенный пункт на юго-западе Донбасса взяла под контроль «Южная» группировка войск.
«В ходе активных наступательных действий подразделения... полностью освободили город Курахово», — подчеркнули в Минобороны.
По данным министерства, ВСУ потеряли 80% личного состава (свыше 12 тысяч человек) и около 3 тысяч единиц вооружений и военной техники, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что на Донецком фронте идет зачистка западной части промзоны в Курахово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru