Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает РИА Новости.
Глава правительства напомнил, что с 1 января в стране увеличили страховые пенсии, с апреля будут проиндексированы социальные.
«Прибавка коснется свыше 4 миллионов человек - это, в том числе, и люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца», — подчеркнул Мишустин.
Кроме того, меры коснутся граждан, которые не имеют трудового стажа либо его недостаточно для получения страховой пенсии.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что с 1 января страховые пенсии в РФ проиндексировали на 7,6%. При этом индексация социальных пенсий запланирована с 1 апреля, повышение привязано к росту прожиточного минимума для пенсионера на основании постановления правительства.
