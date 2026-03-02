В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
Решение о военной интервенции принимает Бундестаг, поэтому канцлеру не удастся поучаствовать в боевых действиях на Ближнем Востоке, заявил НСН Ульрих Зингер.
Германия не станет воевать с Ираном, потому что парламент страны против этого. Такое решение привело бы к новому миграционному кризису в стране, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном, сообщает израильское издание GLZRadio. Немецкие источники утверждают, что планирование уже ведется совместно с США, и Берлин может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо оказать военную поддержку. Зингер подчеркнул, что такой сценарий несет немцам только проблемы.
«Я не считаю реалистичным сценарий вступления Германии в войну против Ирана. Для этого потребовалось бы решение парламента, и на данный момент это выглядит крайне маловероятно. Но важен другой вопрос — двойные стандарты. Наше правительство оценивает действия России против Украины как незаконную агрессию и нарушение международного права. Именно правительство Германии формулирует эту позицию особенно жёстко и активно поддерживает поставки оружия Украине. И вот возникает вопрос: если в другом регионе применяется военная сила без мандата Совета Безопасности ООН, почему мы не слышим столь же однозначных оценок? Разве запрет на применение силы, закреплённый в Уставе ООН, действует выборочно? Безусловно, стабильность на Ближнем Востоке отвечает и нашим интересам — в том числе для предотвращения новых миграционных волн. Но прямая военная вовлечённость Германии в конфликт с Ираном означала бы крайне опасный шаг с риском масштабной эскалации», — указал он.
Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня рассказал НСН, как долго продлится война Ирана и США.
Горячие новости
- КСИР заявил об ударе по офису Нетаньяху
- Песков заявил, что тема гарантий безопасности Киеву находится на повестке
- Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
- «От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
- ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
- В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
- Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана