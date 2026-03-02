Германия не станет воевать с Ираном, потому что парламент страны против этого. Такое решение привело бы к новому миграционному кризису в стране, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в беседе с НСН.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц серьезно рассматривает возможность вступления в войну с Ираном, сообщает израильское издание GLZRadio. Немецкие источники утверждают, что планирование уже ведется совместно с США, и Берлин может либо принять непосредственное участие в бомбардировках, либо оказать военную поддержку. Зингер подчеркнул, что такой сценарий несет немцам только проблемы.