Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
2 марта 202612:22
Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Так, «Южная» группировка войск взяла под свой контроль село Резниковка, отмечает RT.
«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее армия России взяла под контроль Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.
Горячие новости
- Песков: Контактов со странами БРИКС по Ирану нет
- «От Собчак до Эпштейна»: Почему покончил с собой бизнесмен Умар Джабраилов
- ВС России установили контроль над Круглым в Харьковской области
- В Германии объяснили, кто не даст Мерцу воевать с Ираном
- Мишустин: Повышение социальных пенсий коснется свыше 4 млн человек
- Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР
- Деньги есть: Как долго Иран продержится в войне с США и Израилем
- Востоковед объяснила, почему Россия не будет вступать в войну на стороне Ирана
- Терминал загорелся после атаки БПЛА в Новороссийске
- Депутат Чепа раскрыл, как Россия повлияет на конфликт на Ближнем Востоке