Армия России освободила Резниковку и Дробышево в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.

Так, «Южная» группировка войск взяла под свой контроль село Резниковка, отмечает RT.

«Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Дробышево», - подчеркнули в Минобороны.

Ранее армия России взяла под контроль Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.

ФОТО: РИА Новости
